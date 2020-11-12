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أخبار العالم

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| تفاصيل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
الذهب
الذهب
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سمر صالح
صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عقب تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة بعدما فاق تأثير المخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة حالات الإصابة بكورونا تطورات إيجابية بشأن لقاح للمرض.

وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1868.81 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1866.30 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب 4.2 % هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة يوم الاثنين بشأن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية "بيونتك".

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى "ديلي فيكس"، التي تغطي العملة والسلع الأولية وتداولات المؤشرات: "المتعاملون في الذهب يحاولون إحداث توازن بين الأنباء الإيجابية للقاح وارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم".

وأضافت أنه على الرغم من أن اللقاح ربما يؤثر في الاتجاهات المتوسطة إلى الطويلة الأمد لأسعار الذهب، فإن التحفيز النقدي والمالي مطلوب في الأجل القصير لحماية الاقتصاد العالمي.

وألمحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد أمس الأربعاء، مع تصاعد الجائحة في أوروبا، فيما من المتوقع ارتفاع الحالات بشكل كبير مع بداية الشتاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 % إلى 24.18 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 % إلى 866.64 دولار للأوقية، فيما قفز البلاديوم 1.7 % إلى 2353.38 دولار للأوقية.

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