وزير الرياضة يزف بشري سارة بشأن حضور الجماهير لنهائي أبطال إفريقيا

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لأول مرة في التاريخ يتم تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في مصر.





واضاف الوزير في كلمته بالمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "انا احسد على هذا التجاوب.. لاول مرة في التاريخ يكون هناك نهائي بطولة دوري افريقيا في مصر بين الاهلي والزمالك كما انه لاول مرة يحضر كل هذه الاسماء بهذا الثقل في هذه الندوة".





وطالب الوزير بضرورة وجود ورش عمل، مؤكدا أنه لا يوجد خصومة مع الإعلام لكن يجب أن يكون هناك ضوابط خاصة في ظل تأثر الشباب بالإعلام، مؤكدا أن المباراة ستقام في ستاد القاهرة وخاطبت الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري وسيحدد بناء عليه فيه جماهير ام لا طبقا لمتطلبات وزارة ابصحة وان شاء يكون فيه جماهير.





وواصل الوزير: نتعاون مع كرم جبر في هذا الاتجاه لانه مد يده بسرعة لنا في توقيت مناسب جدا لتساؤلات كنا نسالها عبر وسائل الاعلام عن دور الرياضة التي تسير بشكل عكسي.





وأوضح صبحي أن صناعة الكرة تعتمد على جماهير واعلام ولاعبين والمنتج الذي يبيع الجريدة، متسائلا: "كيف ندخل في طبيعة هذا المنتج في ظل التغيرات التي حدثت".





وتابع: نحن وزارة شباب ورياضة وليست رياضة فقط، هناك حراك ايجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه الا بالنقاش والحجة فالعلام طاقة محركة واعمق من ذلك بكثير فقد اصبح منذ 2014 الشيئ الإيجابي الكبير الذي يسير مع الدولة المصرية.





وأكد صبحي أن مباراة 27 اول حدث يكون النهائي مصري مصري وبالتالي المتوسط العام لجمهور الزمالك يقول احنا بنشجع مصر قبل مباراة الاهلي، وبالتالي يجب ان نستثمر ذلك.





ولفت إلى أن منتخب البرازيل وكوريا الجنوبية الاوليمبي ياتيان في مصر هذه الفترة لمقابلة منتخبومصر الاولمبي، ثم المننتخب المصري يسعى لتصحيح مساره ثم نمر لمباراة 27 "هذه حالة تجعلنا نقف ونقول للجمهور انتم صناعة كرة القدم فهو الذي يحدد القيمة التجارية والسوقية لاي نادي كما تحدد نسب المشاهدة على مواقع التواصل والديجيتال".





وتابع إلى انه لا يوجد عمل كامل لكن ا بد ان يكونوهناك حملات، فالكرة اصبحت منظور اقتصادي ووضعنا طريقة عمل علمية كما ان هناك ايجابيات كثيرة والسلبيات لا تخفى على أحد معقبا بقوله "انا محظوظ بهذا الجمع والكوكبة من هذه الاسماء في عالم الرياضة".







