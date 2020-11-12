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رياضة

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كريستانو رونالدو يهني ابنته بعيد ميلادها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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منار نور
هنأ كريستانو رونالدو لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال ابنته بمناسبة عيد ميلادها . 

ونشر كريستانو صورة لابنته عبر حسابه الشخصي تويتر : "شكرا لدخولك حياتنا وملئها بالضوء بابتساماتك، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي ألانا الأميرة كعكة عيد الميلاد أيادي مطوية أحبك أبي". 


وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي،عن تعافي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه: "يُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي كريستيانو رونالدو من عدوى فيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة، والتي جاءت سلبية لينتهي بذلك فترة العزل والتي استمرت 19 يومًا."

وبذلك أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو متاحًا للمشاركة مع يوفنتوس في مباراته القادمة في الدوري الإيطالي أمام سبيزيا يوم الأحد المقبل.

وتغيب رونالدو عن مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها فريقه بهدفين نظيفين.

وأصيب رونالدو بـ فيروس كورونا يوم 11 أكتوبر الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب البرتغالي في دوري الأمم الأوروبية.

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