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فن

بعد مشاركته في عمل إسرائيلي.. حفيد عمر الشريف يواصل إثارة الجدل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:53 م
حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف
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مريم عزت
أثار عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، وشن عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما كبيرا بسبب تصريحاته الجريئة وأفعاله الطائشة.


ولذلك ننشر لكم أشهر تصريحاته التى أثارت الجدل كبيرا. 

- مسلسل إسرائيلي
فاجأ حفيد النجم الراحل عمر الشريف، متابعيه بالإعلان عن مشاركته ضمن حلقات العمل الإسرائيلي The Baker & The Beauty


ونشر جونيور خبرا عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، يفخر فيه بانضمامه لأسرة العمل، ويقول: "متحمس جدا للمشاركة في العمل الشهير".


- حمالة صدر
أثار عمر جونيور، حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب ظهوره في صورة مرتديًا حمالة صدر، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل.


- عمر الشريف وقطر
نشر عمر جونيور، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" ظهر فيها بالجلباب أمام علم قطر، وذلك بعد صورته الفاضحة التي ظهر فيها بالملابس الداخلية النسائية.


وقدم حفيد عمر الشريف الشكر لـ قطر، في تعليقه على الصورة لتنهال عليه التعليقات التي استنكرت علاقته بـ قطر.


- مثلى الجنسية
ومن بين التصريحات الجريئة أيضا التى كشف عنها حفيد عمر الشريف، أن له ميولا مثلية، والتى وصلت إلى حد طلب يد الفنان البريطاني سام سميث، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى العربية.


فبعد أن نال الفنان البريطاني سام سميث، جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، أعلن عمر جونيور على الملأ حبه لـ سميث، ولم يتوقف فقط عند هذا الحد، بل طلب يده للزواج، وكتب في تغريدة: "سام سميث أنت رجلي. أحبك. تزوجني".

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