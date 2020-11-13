مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. ومدير المستشفى الميداني: أعداد الإصابات بالفيروس زادت.. وحدة أعراض المرض أقل حاليا

_ رئيس جامعة عين شمس: الاستعداد التام لمواجهة موجات محتملة لفيروس كورونا
_ جامعة عين شمس: مجهودات ضخمة لمواجهة فيروس كورونا
_ مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس: الأعداد زادت.. وحدة الأعراض أقل حاليا
أنشأت جامعة عين شمس أول مستشفى ميداني فى مصر والشرق الأوسط لعلاج مرضى كورونا ، وتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة والهيئة الهندسية والعديد من المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص ليتم تشييد المستشفى فى وقت قياسى و تفتح أبوابها لاستقبال المرضى .
وقال الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، إن هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي مع دخول فصل الشتاء .
وأكد مدير المستشفى الميداني خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن حدة الأعراض أقل من موجة شهر مارس وأبريل مع زيادة الأعداد من المصابين ومنوها أن مستشفى العبور التابعة لجامعة عين شمس والتي خصصت لمواجهة فيروس كورونا تقوم بدور كبير.
وأضاف مدير مستشفي الميداني بجامعة عين شمس الدكتور أسامة أشرف أن مساحة المستشفى حوالى 4500 متر، موضحا أنه تم تنفيذ التخطيط والرسم من قبل كلية الهندسة بالجامعة وتم إنجازها في 15 يومًا، تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مع مساهمات من صندوق تحيا مصر وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
وتهتم المستشفي بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، وتحتوي المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، ويستقبل المستشفى الحالات المتوسطة والحالات غير الملائم لها العزل المنزلي.
ويأتي ذلك في إطار استكمالا للدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهى مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.
والجدير بالذكر أصدر أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتخصيص مستشفى العبور الجامعي ، مستشفى للعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة و المرضى بمستشفيات جامعة عين شمس الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا.حيث يتم التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة.
واستمرارا لسلسلة فعاليات تكريم الجيش الأبيض بجامعة عين شمس تقديرا لجهودهم في رعاية مصابي فيروس كورونا " كوفيد 19" قام أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة اليوم الخميس الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠ بكليه الطب بمدرج البنهاوى بتكريم عددا من فريق العمل بمستشفيات العزل بالجامعة والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الكورونا.
وفي كلمته أشاد ا.د محمود المتينى رئيس الجامعة بالمجهودات المبذولة من قبل الفريق الطبي بمستشفيات العزل مؤكدا أن كل فرد بفريق العمل يستحق التكريم المادى والمعنوى وسيتم تكريم الجميع تباعا.
وأضاف أن جامعة عين شمس كانت سباقة في إنشاء مستشفيات العزل مؤكدا أن مستشفيات الجامعة على استعداد تام لمواجهة أى تطورات في الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا.
واشاد بجهود كافة الأطقم الطبية وما قدموه من تضحيات تستحق التقدير المادى والمعنوى أن جامعة عين شمس كانت سباقة في إنشاء مستشفيات للعزل مشيرًا إلى استمرار الاستعداد التام لمواجهة أية موجات محتملة للفيروس.
و أضاف أن تكريم الأطباء وكافة الأطقم الطبية مستمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه الاحتفالية سيعقبها سلسلة من الاحتفالات لتكريم كافة جنود الجيش الأبيض بطب عين شمس تقديرا لجهودهم.
حضر الاحتفالية ا.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و ا.د اشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس وا.د شهيرة سمير وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د اسامة منصور وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا وا.د شريف محسن مدير عام مستشفى العبور وا.د سامية عبدة نائب مدير مستشفيات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات الجامعية.