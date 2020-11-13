نصائح مهمة يجب معرفتها عن زيت ناقل الحركة

من المعروف أن قائدي السيارات يهتمون بتغيير زيت المحرك بشكل دوري للحفاظ عليه من التلف ، لكننا نجد في المقابل أن الكثير منهم لايعلمون ان زيت ناقل الحركة يحتاج هو الآخر للتغيير كل فترة محددة ، وذلك لفقدان لزوجته مع مرور الوفت لكثرة الأحتكاكات الميكانيكية .



كما أكد خبراء السيارات أن زيت ناقل الحركة تتشابه وظائفه مع زيت المحرك ، لأن الزيت يعمل على تزييت التروس الداخلية لناقل الحركة ، وذلك لمنع تآكلها ، فضلا عن قيامه بوظيفة التبريد لدرجة الحرارة المتولدة بين هذه الأجزاء ، وتنظيف الأتساخات به .



وأشار الخبراء إلى أن هناك عدد من المؤشرات التي تدل على فقدان زيت ناقل الحركة وفقا لخصائصه وهي كما يلي :-



1- صدور أصوات غريبة عند تغيير أوضاع ناقل الحركة .



2- ظهور بقع الزيت أسفل علبه التروس



3- عدم السلاسة في تغيير أوضاع ناقل الحركة خاصة مع ناقل الحركة اليدوي



4- سنجد في المعتاد أن زيت ناقل الحركة خصائصه بعد السير لمسافة تترواح من 150 ألف إلى 180 ألف كلم ، وذلك وفقا لموديل السيارة .

