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سيارات

نصائح مهمة يجب معرفتها عن زيت ناقل الحركة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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اماني نوار
من المعروف أن قائدي السيارات يهتمون بتغيير زيت المحرك بشكل دوري للحفاظ عليه من التلف ، لكننا نجد في المقابل أن الكثير منهم لايعلمون ان زيت ناقل الحركة يحتاج  هو الآخر للتغيير كل فترة محددة ، وذلك لفقدان لزوجته مع مرور الوفت لكثرة الأحتكاكات الميكانيكية . 

كما أكد خبراء السيارات أن زيت ناقل الحركة تتشابه وظائفه مع زيت المحرك ، لأن الزيت يعمل على تزييت التروس الداخلية لناقل الحركة ، وذلك لمنع تآكلها ، فضلا عن قيامه بوظيفة التبريد لدرجة الحرارة المتولدة بين هذه الأجزاء ، وتنظيف الأتساخات به .

وأشار الخبراء إلى أن هناك عدد من المؤشرات التي تدل على فقدان زيت ناقل الحركة وفقا لخصائصه وهي كما يلي :-

1-      صدور أصوات غريبة  عند تغيير أوضاع ناقل الحركة .

2-      ظهور بقع الزيت أسفل علبه التروس

3-      عدم السلاسة في تغيير أوضاع ناقل الحركة خاصة مع ناقل الحركة اليدوي

4-      سنجد في المعتاد أن زيت ناقل الحركة خصائصه بعد السير لمسافة تترواح من 150 ألف إلى 180 ألف كلم ، وذلك وفقا  لموديل السيارة .

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