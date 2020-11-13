Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدى عبد الغني يساند عدلي القيعى بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
Advertisements
مصطفى كرم
وجه الكابتن مجدى عبد الغني لاعب النادي الاهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين الدعم للمهندس عدلى القيعى بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه بتويتر قائلا "‏تمنياتي بالشفاء العاجل للمهندس عدلي القيعي ..اللهم اشفيه وعافيه يارب".

كشفت مصادر خاصة ، إصابة عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية وتبين النتيجة " إيجابي " .

وعلى الفور تم حجز عدلى القيعى بأحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير.


وكانت الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى بكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عبد الغني يكشف سبب عدم انضمامه للأهلي رغم توقيعه للفريق الأحمر

عدلي القيعي: الزمالك له مصلحة من تأجيل مباراة الرجاء

القيعي: أبارك لبيراميدز على نهائي الكونفيدرالية.. والزمالك صاحب مصلحة في تأجيل لقاء الرجاء

كورونا يغزو منزل عدلي القيعي ويصيب نجله

بسبب فيروس كورونا.. عدلي القيعي يتغيب عن برنامج ملك وكتابة

إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا وحجزه فى المستشفى

ترشيحاتنا

سبقت العالم بخطوات.. لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية القفازات دائما؟

الزمالك يتراجع عن ضم العراقي بعد تفعيل التعاقد مع المثلوثي

بعد إسبر.. استقالة مسئول جديد بوزارة الدفاع الأمريكية

دعاء بعد صلاة المغرب يوم الجمعة

7 نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء

الشفاء ليس النهاية.. طبيب يكشف عن أمراض تلازم المتعافين من كورونا حتى الموت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبقت العالم بخطوات.. لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية القفازات دائما؟

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات وتصميم Moto E7.. صور

13 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

Advertisements