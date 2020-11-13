مجدى عبد الغني يساند عدلي القيعى بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا

وجه الكابتن مجدى عبد الغني لاعب النادي الاهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين الدعم للمهندس عدلى القيعى بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه بتويتر قائلا "‏تمنياتي بالشفاء العاجل للمهندس عدلي القيعي ..اللهم اشفيه وعافيه يارب".





كشفت مصادر خاصة ، إصابة عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية وتبين النتيجة " إيجابي " .





وعلى الفور تم حجز عدلى القيعى بأحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير.









وكانت الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى بكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير.