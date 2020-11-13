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رياضة

رسائل دعم ومساندة من الجماهير لـ عدلى القيعي بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:44 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللهم_اشفى_عدلي_القيعي بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللهم شفاء لا يغادر سقما الف سلامة يا عمنا ورمزنا.. أجر وعافية أن شاء الله" و "‏ربنا يشفيك و يعافيك يا رب  #اللهم_اشفي_القيعي".


وقال آخرون: "‏سلااامااات ..مليون سلامة يااعظم مدير تعاقدات في القارة ‎#اللهم_اشفي_القيعي" و "‏ربنا يشفيك ياعم عدلي ياكبر حائط ومدافع عن الكيان ان شاء الله ترجع بالسلامه ‎#اللهم_اشفي_القيعي ". 

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