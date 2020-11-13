رسائل دعم ومساندة من الجماهير لـ عدلى القيعي بعد إصابته بفيروس كورونا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللهم_اشفى_عدلي_القيعي بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "اللهم شفاء لا يغادر سقما الف سلامة يا عمنا ورمزنا.. أجر وعافية أن شاء الله" و "ربنا يشفيك و يعافيك يا رب #اللهم_اشفي_القيعي".
وقال آخرون: "سلااامااات ..مليون سلامة يااعظم مدير تعاقدات في القارة #اللهم_اشفي_القيعي" و "ربنا يشفيك ياعم عدلي ياكبر حائط ومدافع عن الكيان ان شاء الله ترجع بالسلامه #اللهم_اشفي_القيعي ".