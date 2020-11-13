رسائل دعم ومساندة من الجماهير لـ عدلى القيعي بعد إصابته بفيروس كورونا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللهم_اشفى_عدلي_القيعي بعد إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللهم شفاء لا يغادر سقما الف سلامة يا عمنا ورمزنا.. أجر وعافية أن شاء الله" و "‏ربنا يشفيك و يعافيك يا رب #اللهم_اشفي_القيعي".







