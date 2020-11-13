مدرسة رمسيس كوليدج تقرر منع دخول الطالبات المتعافيات من كورونا إلا بعد تقديم دليل يثبت الشفاء

وكانت قد أعلنت إدارة مدرسة رمسيس كوليدج، أنه تم الإبلاغ عن ظهور حالتي كورونا بين طالبات المدرسة.

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وقالت إدارة المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه على الفور تم التواصل مع الادارة التعليمية ببيانات الحالتين ، وتم تعقيم الفصلين، وسيتم استقبال طبيبة من الطب الوقائي بوزارة الصحة اليوم للمتابعة.





وأوضحت إدارة المدرسة، أن الطالبتين متغيبتان عن المدرسة اعتبارا من يوم 2 نوفمبر 2020.





وأعلنت إدارة المدرسة، أنها لم تنكر ايضا زجود حالات كورونا بين المدرسات بالمدرسة، لافتةً إلى أنه فور ظهور أي حالة بين المدرسات يتم منح المعلمة 15 يوما أجازة، ولا يسمح لها بالعودة للمدرسة إلا بعد احضار تقرير طبي يثبت شفاءها التام، وأن تكون نتائج تحليلها سلبية.









وأوضحت أنه لو كانت المعلمة المصابة لها طالبات في المدرسة يتم منعهن ايضا من التواجد بالمدرسة لحين الشفاء.





وأكدت إدارة مدرسة رمسيس كولديج ، أنها تناشد اولياء الأمور سرعة إبلاغ أدارة المدرسة فورا بأي حالة أشتباه أو شك أو ثبوت اصابة بفيروس كورونا ، حتى يتم إتخاذ الأجراءات اللازمة لحماية جميع الطالبات والمعلمات.





وقالت المدرسة: "لقد وفرت المدرسة ممرضات ماهرات وطبيبة أطفال حميات، وفى إطار حرص المدرسة على صحة وسلامة أبنائنا الطالبات، تقوم بقياس درجة الحرارة لكل طالبة أو مدرسة أو زائر قبل الدخول من بوابة المدرسة، وتقوم المدرسة بتطهير الفصول بصفة مستمرة".





وعلى جانب آخر .. أعلنت ادارة مدرسة رمسيس كوليدج أنه نظرا لحلول فصل الشتاء والتوقعات بسقوط الامطار ونظرا لزيادة اعداد حالات كورونا على المستوى العالمي ، قررت ادارة المدارسة تغيير مواعيد خروج الطالبات اعبترا من الاثنين 16 نوفمبر 2020 بحيث يكون خروج مرحلة رياض الاطفال الساعة 1:30 ظهرا ، بينما يخرج تلاميذ الصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي 1:35 ظهرا ، ويخرج تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 1:40 ظهرا، ويخرج طلاب الاعدادي والثانوي والقسم الخاص الساعة 1:50 ، ويخرج طالبات الشهادة الانجليزية الساعة 2 ظهرا.



