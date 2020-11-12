غير صحيح بالمرة.. أول تعليق من وزير التعليم على واقعة "طالبة الضفاير"

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حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : كل ما تم تداوله على السوشيال ميديا بهذا الشأن غير صحيح بالمرة .





وعبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد من تكرار محاولات اثارة الجدل بوقائع كاذبة وأخبار مفبركة على السوشيال ميديا ، مشيرًا إلى أن مثيري مثل هذه الوقائع الكاذبة غالبا ما يكونوا فقط محبون للشهرة عن طريق هذه الروايات.





وكانت قد نشرت نجلاء صديق حسين والدة الطالبة ملك محمد احمد بالصف الاول الثانوي بمدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات استغاثة عاجلة بالفيديو عبر حسابها على فيس بوك بعد ان تعرضت ابنتها للتنمر و سوء المعاملة على حد قولها.





قالت الام : ابنتي تتعرض للتنمر والاضطهاد وسوء المعاملة من اول يوم لها في الدراسة ، حيث تم حرمانها من الوقوف مع زملائها في الطابور كما تم حرمانها من حضور حصصها المدرسية





وأضافت قائلة : البنت اتصلت بي وهي منهارة قائلة "يا ماما معاقبينني و مذنبني اودام مكتب المديرة " ، فتوجهت بسرعة للمدرسة وسألت عن السبب فقيل لي "عاملة شعرها ضفاير ويا اما تغطي شعرها او تلم الضفاير دي"





واستكملت الام حكاية ابنتها قائلة : بالفعل اجبرت ابنتي على لم ضفايرها بـ "توكة" ، ولكني فوجئت بأنه في اليوم الدراسي التالي اثناء حصة التربية الرياضية واثناء الجري "التوكة اتفكت والضفاير بانت تاني" فالمديرة عنفتها "ايه المناظر دي ؟" وذنبتها برة الفصل وكل المدرسات علقوا بشكل غير لائق على ابنتي مما ادى لانهيار الطالبة ، ومديرة المدرسة قالت لها : لو جيتي المدرسة كدة تاني هانفصلها ، وقالت لي انزلي شئون الطلبة خدي جواب الفصل ، والاخصائية قالت لي ممكن نكتب لها تقرير سوء سير وسلوك





وقالت : توجهت للادارة التعليمية لعمل شكوى ، فقامت محققة الشئون القانونية بالتحقيق مع ابنتي وليس مع ادارة المدرسة ، وطالبت ابنتي بإرتداء حجاب داخل المدرسة طوال اليوم الدراسي.





وتساءلت الأم : فين اللائحة اللي بتمنع بنتي انها تعمل شعرها "ضفاير" .. لمصلحة مين بيكرهوها في المدرسة ، ارجو من وزير التربية والتعليم أن يتدخل لحل المشكلة سريعا .





و كشفت ادارة جنوب الجيزة التعليمية ، عن تفاصيل جديدة بخصوص استغاثة والدة الطالبة التي زعمت ان المدرسة تريد فصل ابنتها بسبب ضفايرها.





حيث قالت ادارة جنوب الجيزة التعليمية ، إنه بالبحث والتقصي تبين أن إدارة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات بالجيزة ، لم تعترض على ضفاير الطالبة مثلما روجت الام ، ولَم تفرض عليها الحجاب كما قيل على صفحتها الشخصية .





وأضافت إدارة جنوب الجيزة التعليمية : أن ما حدث بالتحديد هو ان إدارة المدرسة فقط تحفظت على لون شعر الطالبة حيث انها لونت شعرها بلون أحمر زاهي "فوشيا" ، وهذا لا يليق بوجودها في الحرم المدرسي .





وأوضحت ادارة جنوب الجيزة التعليمية ، أن إدارة المدرسة طلبت من الطالبة أن تصبغ ضفايرها فقط باللون الاسود احتراما للمدرسة فرفضت الطالبة قائلة "انا صرفت عليه 500 جنيه ومش هغيره دلوقتي" ، وهنا طلبت ادارة المدرسة من البنت تغطية شعرها بأي كل على الاقل لحين عودته للونه الاسود الطبيعي فرفضت البنت واعتبرت ان هذا اجبار على الحجاب رغم ان هذا منافي للحقيقة.





وعبرت ادارة جنوب الجيزة التعليمية عن استياءها من الترويج لفكرة اجبار الطالبات على الحجاب ، مشيرةً إلى أن هذه المدرسة بالتحديد معظم طالباتها غير محجبات وبالتالي فالمشكلة اصلا ليست في الحجاب من الاساس ولكن المشكلة في لون الشعر فقط ، والمخطئ هنا هي الطالبة وليس المدرسة .



