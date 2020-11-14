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فن

مستنيكم كل اسبوع ... أوس أوس برفقة ماجد المصري من مسرحية صباحية مباركة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس " جمهوره صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .
 
وظهر أوس أوس برفقة ماجد المصري و عمر متولي : شرفنا ونورنا النهارده اخواتي وحبايبي النجم عمرمتولي والنجم الكبير ماجد المصري يارب تكونوا اتبسطوا بالعرض ، مستنينكم كل اسبوع ايام الخميس والجمعه علي مسرح جراند نايل تاور (جراند حياه سابقا )  في عرض جديد من مسرحية #صباحيه_مباركه 

وكان قد أوضح أوس أوس لـ صدى البلد، أنه وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان أشرف عبد الباقي مخرج العمل كانوا متحمسين لعودة الروح إلى المسرح، ولو بنسبة 25% حضور.

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.
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