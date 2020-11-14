السعودية تعلن تفاصيل جديدة عن رالي حائل للسيارات

أعلن الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية عن تفاصيل إضافية حيال الجولتين الأخيرتين في بطولة كأس العالم لراليات الباها لموسم 2020 في حائل .

وأوضح الاتحاد السعودي أن هاتين الجولتين ستحدد هوية البطل في 10-12 ديسمبر وتنتهي في 14-16 من الشهر نفسه.





وعدلت اللجنة المنظمة للبطولة مرحلتين من الراليَين الختامية لموسم 2020، والذي من شأنه أن يمنح العديد من المشاركين فرصة لمنافسة أبطال العالم ، تحت رئاسة يوسف عبدو ومراقب الراليات زياد جاموس وإلى جانب الأمير خالد بين سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي لرياضات السيارات والدراجات النارية .

وحدد المنظمون ان المركز الرئيسي للرالي سيكون في منطقة جامعة حائل من 10 ديسمبر وحتى 16 من الشهر نفسه، كما سيتم نشر المعلومات والتحذيرات بخصوص فيروس كورونا للوافدين الأجانب الراغبين بالحضور على الموقع الرسمي للرالي.





وأعلنت اللجنة المنظمة عن تعيين مانويل فيدال بصفة مراقب مسار للمرة الأولى مع المساعد ماورو تافيلا، وكلاهما يراهنان على خبرتهما في مجال راليات الـ الباها في السابق.

والجدير بالذكر ان رالي باها حائل الأول يتألف من 592 كلم خاضعة للسرعة من أصل 890 كلم عبر الكثبان الرملية في صحراء نفود، في حين أن الرالي الثاني سيكون أقصر قليلًا بطول إجمالي 479 كلم من أصل 780 كلم.

وتجري مرحلة خاصة واحدة في اليوم في كلا الراليَين على مدى يومين على المسارات والكثبان الرملية المتطلبة، وبشكل مشابه لما جرى في النسخة الأولى من رالي حائل، والذي دخلت روزنامة موسم 2008 من بطولة العالم لراليات الـ ‘كروس- كانتري‘.