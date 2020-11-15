أخبار التوك شو.. أحمد موسى عن إحراق إرهابي نفسه بميدان التحرير: ترتيب إخواني.. مكافحة كورونا: صلاح كان يعاني من آلام بسيطة.. وحسين فهمي يرضع من بزًازة على الهواء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها.





وجّه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، وكل الزملاء في موقع صدى البلد، على الجهد المُتميز، خاصة بعد ندوة وزير الرياضة في موقع صدى البلد لإطلاق مُبادرة "لا للتعصب".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلام التنظيمات الإرهابية يتحدث عن قيام إرهابي يدعى محمد حسني بإحراق نفسه في ميدان التحرير.





فاجأت الإعلامية وفاء الكيلاني النجم حسين فهمي بسؤال محرج على الهواء مرددة: « لسه بتلبس تيتينا في رقبتك»_ في إشارة منها إلى البزًّازة التي يرتديها الأطفال الصغار.





قال طارق رحمي محافظ الغربية، إنه بمجرد علمنا بـ إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا تم حصر أقاربه وهم حوالي 58 فردا، وتم ملاحظتهم طبيا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.





قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إن حالة محمد صلاح مستقرة ولم تظهر عليه أعراض.





كشف محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، سبب ارتفاع اسعار الطماطم في السوق المصري.





كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، والمتابع لـ محمد صلاح، عن تفاصيل حالة نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح.





قالت الفنانة نشوى مصطفى ،: اعترف انني اهملت لأن عند انتشار فيروس كورونا في شهر 3 الماضي كنت ملتزمة جدا جدا بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية .





قال فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن إيطاليا الآن فى المرحلة الرابعة من ذروة فيروس كورونا منذ بدايته وشهدت ارتفاعا كبيرا فى عدد الإصابات.



