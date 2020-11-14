شاهد.. حسين فهمي يرضع من "بزًّازة" على الهواء: عايز حنان

فاجأت الإعلامية وفاء الكيلاني النجم حسين فهمي بسؤال محرج على الهواء مرددة: « لسه بتلبس تيتينا في رقبتك»_ في إشارة منها إلى البزًّازة التي يرتديها الأطفال الصغار.





من جانبه رد حسين فهمي، خلال برنامج السيرة المذاع على فضائية «دي ام سي»: «طبعا دي مهمة جدا .. معلقها في السلسلة على طول ومش بقلعها»؛ منوها أنه حينما يحتاج لحنان يضعها في فمه.





وأكد فهمي، أنه يحتاج إلي حنان بالرغم من العدد الكبير من الزيجات؛ منوها أن التينيا هي رمز العلاقة بين الطفل والأم .



