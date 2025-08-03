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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من تجديد عقد حسام عبدالمجيد مقابل 30 مليون جنيه في الموسم

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام عن اقتراب نادي الزمالك من تجديد عقد مدافعه الشاب حسام عبدالمجيد، وذلك في إطار سعي النادي للحفاظ على عناصره الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

 وأوضح هشام، خلال تقديمه لبرنامج “بلس 90” على قناة النهار، أن حسام بات قريبًا من التوقيع على عقد جديد، سيحصل بموجبه على 30 مليون جنيه في الموسم الواحد.


 

الاتفاق يقترب.. والمفاوضات مستمرة منذ أسابيع

وأكد هشام أن المفاوضات بين إدارة الزمالك واللاعب ووكيله ما زالت مستمرة، وأن هناك تقدمًا كبيرًا في المباحثات، خاصة في ظل رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق يُرضي الجميع. وأوضح أن النادي يعمل على تأمين استمرار حسام عبدالمجيد ضمن صفوف الفريق، بعد المستويات القوية التي قدمها خلال المواسم الماضية، حيث بات أحد الركائز الأساسية في الخط الدفاعي.


 

عبدالمجيد يرحب بالبقاء.. والزمالك يتمسك به

وأشار هشام إلى أن اللاعب أبدى ترحيبًا كبيرًا بالبقاء داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة في ظل الاستقرار الفني والإداري الذي بدأ يعود للفريق في الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التجديد المرتقب كجزء من خطة الإدارة الجديدة في الزمالك، والتي تستهدف الحفاظ على العناصر الأساسية وبناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.


 

الزمالك يواصل تدعيم صفوفه وتجديد عقود نجومه

ويُعد تجديد عقد عبدالمجيد خطوة مهمة ضمن خطة شاملة تتبعها إدارة الزمالك، تشمل التعاقدات الجديدة وتجديد عقود اللاعبين الحاليين، بهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق الدوري المصري الممتاز ومنافسات دوري أبطال إفريقيا


 

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