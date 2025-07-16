بسبب "البونص".. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي مع حسام عبدالمجيد لتجديد عقده

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن توصل نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت سهام صالح، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون"، أن الزمالك قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضات التجديد مع اللاعب، بعد اتفاق مبدئي تم بينه وبين جون إدوارد، مدير التعاقدات بالنادي.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن حصول حسام عبد المجيد على عقد سنوي بقيمة 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى مكافآت "بونص"، الأمر الذي ساهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين بشكل كبير.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من بعض التفاصيل النهائية.