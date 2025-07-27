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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد: جميع المفاوضات مع حسام عبدالمجيد وكافة الأندية الأوروبية باءت بالفشل

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة بشأن حسام عبد المجيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد:" جميع المفاوضات مع حسام عبدالمجيد وكافة الأندية الأوروبية باءت بالفشل بسبب ضعف المقابل المادي، واللاعب يرغب في أن يستفيد النادي ماديًا بأكبر شكل ممكن".

وكان قد أشاد تامر عبدالحميد بإدارة الأهلي ووصفها بأنها "واعية وراشدة ومحترمة" يهمها فقط مصلحة ناديها.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" الذي يقدمه سهام صالح عبر قناة أون: "الأهلي يعمل من أجل مصلحته، وأدعم وجود أبناء الزمالك كميدو وحازم إمام في التجربة الحالية".

وواصل: "لو ملحقناش حسام عبدالمجيد هيروح الأهلي".

وأكمل: "أنا عايز أخد دوري وأحصل على أبطال أفريقيا واتأهل لكأس العالم للأندية".

وواصل" "ترشحي في انتخابات الزمالك وارد مستقبلًا، ولدي شعبية كبيرة وسط أعضاء الجمعية العمومية".


وأردف: "أين أبناء الزمالك؟ في المقابل المنافس الأهلي عيّن مدير رياضي من أبناء الأهلي ويقود إدارات بها لاعبين من ولاد النادي".

وأكمل: "الفجوة تزداد بيننا وبين الأهلي، الأهلي يقابل لابورتا من أجل يبدأ في ملعبه من حيث انتهى برشلونة، الأهلي يحصل على دوري أبطال أفريقيا أثنين وخميس، الأهلي لديه ٥ فروع يا سادة".

حسام عبد المجيد الزمالك الاهلي

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