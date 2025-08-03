إبراهيم نورالدين: أخشى تكرار سيناريو بيريرا مع «رويز».. وبعض الحكام يُجبرون على الاعتزال

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الحالي، يسير بخطى جيدة .



وقال نور الدين في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: أتابع جيدا ما يفعله أوسكار رويز في لجنة الحكام وأرى أنه يسير بخطى ناجحة

وأضاف: أخشى ما حدث مع بيريرا أن يحدث مع رويز، فبيريرا لم تتاح له اي عوامل مساعدة للنجاح ولا يوجد اي قائد ينجح بمفرده .

وتابع: هناك فارق في التطوير بيننا وبين الدول الأوروبية، نحن في مصر يوجد شيء من المجاملات عكس الدول الخارجية

وواصل: هناك إجبار على اعتزال أي حكم قد كبر سنه، وأي حكم لا يمتلك قوة في الشخصية سيرضخ لهذه الضغوطات.