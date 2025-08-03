مي سليم تخطف الأنظار على الشاطئ في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة مي سليم، صورًا جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وخطفت مي سليم أنظار جمهورها على الشاطي بإطلالة جذابة لافتة، مرتدية فستاناً قصيراً جينز، مما حازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.