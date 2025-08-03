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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار البنزين اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 3 أغسطس 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 3 أغسطس 2025
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 عبر محركات البحث المختلفة، إذ قررت الحكومة في وقت سابق إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر في يوليو الجاري وتمديده لمدة 3 أشهر.

ويذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر، على أن يكون في شهر أكتوبر المقبل بدلا من شهر يوليو الماضي تخفيفا على المواطنين.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 

أسعار البنزين اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

ونستعضر القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر بدلا من يوليو.
 

زيادة أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين اليوم 

قائمة أسعار البنزين اليوم الأحد 3 أغسطس في مصر

جاءت أسعار البنزين اليوم الجمعة 1 أغسطس في الأسواق المحلية كالتالي:

  • سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سجل سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سجل سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار في مصر اليوم 

إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:

  • سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا
  • سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه

وتعد هذه الأسعار في السارية  في محطات الوقود  في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. 

ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:

  • متوسط الأسعار العالمية للخام
  • تكلفة الإنتاج والنقل
  • سعر صرف الجنيه أمام الدولار

ويذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي جرى في إبريل الماضي


 

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