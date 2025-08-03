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بعد الفوز على الزمالك وديًا.. مدرب بروكسي يكشف كواليس تصريحاته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز على الزمالك وديًا.. مدرب بروكسي يكشف كواليس تصريحاته

محمد حامد
محمد حامد
حسن العمدة

ردّ محمد حامد، المدير الفني لفريق بروكسي، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بعد تصريحاته حول مستوى صفقات نادي الزمالك، عقب المباراة الودية التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال حامد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "سألوني عن صفقات الزمالك الجديدة، ورديت بكل احترام، وقلت إن من الطبيعي ألا يكون هناك تجانس بعد، لأن الفريق ما زال في فترة الإعداد، والمجموعة جديدة على بعضها".

وأضاف المدير الفني لبروكسي: "أشدت بعبد الحميد معالي، وقلت إنه صفقة جيدة ونجح في تسجيل هدف خلال المباراة، لكنني تفاجأت بعدها بهجوم كبير ضدي، وكأنني تطاولت على الزمالك، وهذا لم يحدث إطلاقًا".

وأوضح حامد: "من العيب أن يتم تناول تصريحاتي بهذه الطريقة، فأنا مدرب محترف وأحترم كل الأندية، وخاصة نادي الزمالك الذي نكنّ له كل الاحترام والتقدير، فهو من أكبر وأعرق الأندية في مصر وأفريقيا".

وتابع: "لم أقل إن الصفقات عادية أو ضعيفة، لكن الكلام فُهم بشكل خاطئ وتُفسِّر بطريقة فيها تهكم، وأنا لم أقل ذلك على الإطلاق".

وأكد حامد، في ختام تصريحاته، أن تركيزه بالكامل منصبّ على إعداد فريقه للموسم الجديد، متمنيًا التوفيق لنادي الزمالك وجماهيره، مشددًا على أهمية احترام العمل الفني، وعدم تحريف التصريحات خارج سياقها.

الجدير بالذكر أن بروكسي حقق فوزًا وديًا لافتًا على الزمالك، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة مع تباين ردود الأفعال حول أداء القلعة البيضاء في اللقاء.

محمد حامد بروكسي محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي نادي الزمالك الزمالك

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