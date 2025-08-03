ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ريم سامي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية خلال قضاء عطلتها.

وظهرت ريم سامي، مرتديه جيب باللون الأبيض، ونسقت معها توب مكشوف البطن باللون الابيض أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريم سامي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع نظارة شمسية من الاسود، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم سامي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريم سامي