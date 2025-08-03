السفير الأمريكي بتل أبيب: إسرائيل فاشلة في ارتكاب الإبادة الجماعية بغزة

نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قوله إنه “إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، فهي تفشل في ذلك”.

وزعم هاكابي أن الإسرائيليين "يبذلون جهدًا كبيرًا لحماية الأبرياء وتقليل الأضرار الجانبية"، وهو ما تنفيه منظمات دولية عديدة.

وأضاف في مزاعمه: “لا توجد دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تتخذ الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين”.

وفي المقابل، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن “المجاعة في غزة هي نتيجة لمحاولات إسرائيلية متعمدة لاستبدال منظومة الأمم المتحدة بما يُسمى مؤسسة غزة الإنسانية، ذات الدوافع السياسية”.

واعتبر لازاريني أن هذه الإجراءات “تأتي في سياق عقاب جماعي ومعاناة متعمدة تُفرض على الفلسطينيين لمجرد كونهم يعيشون في غزة”.