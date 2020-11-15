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فن

في عيد ميلاد أميرة العايدي| والدتها فنانة مشهورة.. وهذا عمرها الحقيقي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تحتفل الفنانة أميرة العايدى، اليوم، بعيد ميلادها ال 47، بدأت مسيرتها الفنية مع بدايات التسعينيات من خلال فيلم الشجعان.

تزوجت أميرة العايدى من الفنان الراحل وائل نور، وانفصلا بعد أن أنجبا طفلين، وما لا يعرفه الجمهور أن والدتها هى الفنانة عزيزة راشد.

ومن أبرز أعمال أميرة العايدى الفنية سوق العصر والحصان الأسود وموجة حارة ونونة المأذونة وغيرها من الاعمال الرائعة.

اخر اعمال أميرة مسلسل اهو ده اللي صار الذي عرض عام 2019، وتدور احداثه في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.
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