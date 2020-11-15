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حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:23 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ورياح نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25
  
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى  14 والعظمى 29 
  
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16  والعظمى 23
  
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15  والعظمى 23
  
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شلاتين  الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى  17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 24
   
درجات الحرارة فى حلايب  الصغرى 24 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 24
   
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13  والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 27
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