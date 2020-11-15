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محافظات

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ في شمال سيناء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تعرضت محافظة شمال سيناء إلى هبوب رياح، وانخفاض في درجات الحرارة، أعقبها هطول أمطار متوسطة، طوال ساعات الليل، وتسبب ذلك في زحف الرمال على الطرق السريعة والفرعية، والتي تراكمت بعضها على الأسفلت مما أدى إلى إغلاق جزئى لبعض الطرق.

وسارع المزارعون لحماية زراعاتهم، وقرر اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد، عقب وصول بعض التحذيرات من سوء الاحوال الجويه خلال ساعات الليل القادمه من محافظات مجاورة كمحافظه دمياط وكفر الشيخ.

وتقرر انعقاد غرفة عمليات بديوان عام المجلس وكذا رئاسة مناطق الخدمات بمدينة العريش والقري التابعة للمجلس من أجل الربط مع الغرفة الرئيسية برئاسة صلاح الزملوط ليقوم بدوره بإبلاغ غرفة عمليات الديوان العام بالمحافظة.

وأعطى ماجد محمد احمد رئيس المدينة ، توجيهاته لنائبه عيد بكير بالتنسيق مع مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ، بسرعة حصر المواقع التي تتعرض للغرق أوقات هطول الأمطار بغزارة على العاصمة العريش، على أن تتم عملية إنشاء غرف تصريف المياه في اسرع وقت ممكن.

 

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