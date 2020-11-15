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أخبار البلد

حالة الطقس في الدقهلية تتصدر تويتر.. ومغردون: المنصورة في ذمة الله

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدرت المنصورة موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب احداث اليوم التى أحدثتها التقلبات الجوية الحادة فى الطقس.

شهدت المنصورة اليوم تقلبات فى الطقس حاده أدت إلى برق ورعد وسقوط كرات ثلج، أسفرت عن كثير من الإصابات للمواطنيين وتحطم السيارات وأدت الى خسائر مادية كثيرة.

وجاءت أبرز تعليقات رواد تويتر:

السحابة كان شكلها مرعب اوي

المنصورة فى ذمة الله

المنصورة 
ربنا يعوض كل الخساير
 الصور والفيديوهات صعبه 


كل ده حصل ف ساعة ونص لا إله إلا الله. 
ربنا يعوض الناس اللي اتضررت ويصبر أهل الناس اللي ماتوا ويرحمهم. 


ده مش مطر  ده طوب كان  بيتحدف  علينا .


ماحدث في ‫#المنصورة‬ هذه الليلة(عاصفة بردية) ما هى إلا بداية فقط لبداية تقلبات الشتاء.


اول مرة نشوف امطار رهيبة بهذا الشكل  وللأسف بعدها انقطاع الكهرباء على معظم مناطق وقرى المنصورة.

‫المنصوره ده كله حصل انهارده ف المنصورة‬
‫-عمود وقع على المشايه العلويه‬
‫-ناس متكهربه فى نادى الحوار ‬
‫-برج فى السكه الجديده ولع ‬
‫-وقوع اشاره مرور ‬
‫-وقوع برج حمام نتج عنه وفاه اب وابنه ‬
‫-ولد سند على عمود فى شارع بورسعيد صعق مات ‬
‫-بلكونات بتقع على عربيات
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