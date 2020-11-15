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فن

بتقنية الهولوجرام.. تعرف على قواعد حضور حفل أم كلثوم في قصر عابدين

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تطل كوكب الشرق أم كلثوم في سهرتين متتاليتين على مسرح قصر عابدين بتقنية الهولوجرام ويرافقها التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، وسيتمكن المشاهدين من محاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي.

وتقام الحفلات داخل قصر عابدين التاريخي والأثري وتعد هذه الحفلات هي الأولى جماهيريا التي تقام في قصر عابدين منذ فترة طويلة جدا ويسمح فيه باستقبال الجمهور مع اتباع إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من فيروس كورونا.

وأصدر القائمون على الحفل مجموعة قواعد وإرشادات لحضور الحفل مثل الدخول بالملابس الرسمية ومنع دخول الأطفال أقل من 12 عاما ومنع التصوير نهائيا داخل المسرح وعدم دخول المأكولات والمشروبات وغيرها.
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