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محافظات

بعد وعد محافظ الإسكندرية.. تسلم مواطن بلا مأوى شقة سكنية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:09 م
السكن الجديد للأسرة
السكن الجديد للأسرة بلا مأوى
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أحمد بسيوني
سلمت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، سكن مؤقت بالتنسيق مع الجمعية الشرعية التابع للتضامن الاجتماعي، لأسرة شاب بلا مأوى ، والمكونة من أب ويعول زوجة و٣ أطفال أقل من ١٠ سنوات، ويعاني من ضمور في العصب البصري وانفصام في الشبكية، وذلك لحين تسليمه الشقة التابعة لاسكان المحافظة، تنفيذا لوعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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جاء ذلك عقب استقبال محافظ الإسكندرية للأسرة أمس استجابة لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكوى لأحد الأشخاص ليس لديه سكن خاص ودائم التواجد بجوار مسجد على ابن أبي طالب بسموحة شرق الإسكندرية ويتخد وعائلته من الشارع مكان إقامه له.

 وأكد الشريف حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أمس السبت، بتوفير سكن عاجل بإسكان المحافظة، لأسرة بلا مأوى ، مكونة من أب يعول زوجة و٣ أطفال أقل من ١٠ سنوات ، ويعاني من ضمور في العصب البصري وانفصام في الشبكية.

بعد وعد محافظ الإسكندرية.. تسلم مواطن بلا مأوى شقة سكنية
بعد وعد محافظ الإسكندرية.. تسلم مواطن بلا مأوى شقة سكنية
بعد وعد محافظ الإسكندرية.. تسلم مواطن بلا مأوى شقة سكنية
بعد وعد محافظ الإسكندرية.. تسلم مواطن بلا مأوى شقة سكنية
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