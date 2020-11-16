رسميا.. ماسكيرانو نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة السابق اعتزاله لكرة القدم، عقب هزيمة فريقه إستوديانتيس دي لا بلاتا أمام أرجنتينيوس جونيورز خلال الدوري الأرجنتيني.





و قال ماسكيرانو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية : "أريد أن أعلن أنني اليوم اعتزلت اللعب بشكل احترافي، وأود أن أشكر هذا النادي الذي منحني الفرصة لإنهاء مسيرتي في الأرجنتين".





وأضاف: "للأسف لعبت أقل مما كنت أنوي، إنه شيء كنت أفكر فيه في هذا الوقت واليوم وصلت لهذا القرار، هذا أصح شيء".





وتابع نجم برشلونة السابق: "لقد حان الوقت لإنهاء مسيرتي المهنية بسبب الأشياء التي حدثت لي هذه الأشهر، وذلك على المستوى الشخصي وبعد التفكير في الأمر طوال هذا الوقت، فإن الشيء الأصح هو انهاء مسيرتي اليوم، لقد عشت مهنتي بنسبة 100٪ ، لقد بذلت قصارى جهدي".





وسبق لماسكيرانو أن لعب لعدة أندية منها ريفر بليت وأستوديانتس في الأرجنتين، وليفربول ووست هام في إنجلترا، وكورنثيانز البرازيلي، وهيبي فورتشن الصيني، وبرشلونة الإسباني.