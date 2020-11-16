مصر للطيران تسير اليوم 37 رحلة دولية لنقل 3400 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران ، عن تسيير 37 رحلة دولية علي مدار اليوم الاثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وقالت مصر للطيران ، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من واشنطن، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، أبوظبي، دبي، لندن، باريس، الدمام، البحرين، اسطنبول، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، نيروبي، مسقط، إربيل، الخرطوم، و7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3400 راكب.







