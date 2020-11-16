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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 37 رحلة دولية لنقل 3400 راكب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 37 رحلة دولية علي مدار اليوم الاثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها  الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من واشنطن، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، أبوظبي، دبي، لندن، باريس، الدمام، البحرين، اسطنبول، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، نيروبي، مسقط، إربيل، الخرطوم، و7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3400 راكب.


وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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