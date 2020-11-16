Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يرأس لجنة اختيار طلاب المنح الدراسية المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:40 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم، الإثنين، لجنة اختيار الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية بالجامعة والمقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممتاز حجاب منسق الشعب والبرامج، والمستشار المالي، والدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة، وعمداء كليات التجارة والتمريض، ومدير عام شئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، وممثلي أعضاء مجلس الشيوخ.

وأكد "حسن"، أنه تم توزيع المنح على الكليات المختلفة وتمت الاختيارات بمبدأ الشفافية والنزاهة وفقًا للشروط التي تم الإعلان عنها، ومن ضمنها الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء، والعاملين غير القادرين، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين رياضيًا وعلميا من أبناء محافظة بنى سويف، ووجه الدكتور منصور  الشكر إلى أعضاء مجلس الشيوخ لدورهم لتقديم الدعم إلى جميع الطلاب بالجامعة.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة في مجلس جامعة بنى سويف  رقم 189 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على قبول المنح  الدراسية المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، والدكتوره حنان سليمان، والنائب أحمد محسن مبارك، والنائب نادر يوسف نسيم أعضاء مجلس الشيوخ.

اِقرأ أيضًا: 

كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماعي وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، واللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة والمستشار المالي والقانوني والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج والدكتور كريم أحمد إبراهيم المشرف العام على وحدة تصميم وتطوير البرمجيات والدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة وأعضاء مجلسي الإدارة.

وخلال اجتماع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات تمت مناقشة عدد من الموضوعات منها ميكنة كافة العمليات الإدارية والطبية المتعلقة بمركز الدورات بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك العيادات الخارجية بالمركز التخصصي والتوجيه ببناء سجل مرضى لكل زائر من خلال الرقم القومي الخاص به.

وفي اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة تم توزيع الإصدار الأول لقرارات اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة للعام الدراسي 2019/2020 ، ومناقشة ما آل إليه الإعلان عن المنح المجانية للالتحاق بشعب اللغات والبرامج الجديدة وتحديد موعد للجنة لفحص الطلبات تسهيلا على الطلاب للالتحاق بالبرامج الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للتحول إلى جامعة ذكية.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة التعليم العالي والاتصالات

محافظ بني سويف: مشروع التحول الرقمي ذات الأولوية تماشيا مع إستراتيجية الدولة

رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعات وحدة تصميم البرمجيات والذكاء الاصطناعي وإدارة مشروعات تطوير التعليم

جامعة بني سويف في يوم.. نشر 23 بحثا عن كورونا.. وإنشاء مجلس علمي لقبول 24 منحة من الشيوخ

رئيس جامعة بنى سويف يشهد حفل تكريم المحالين للمعاش من الإدارة القانونية

رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي اللجنة العليا للمجلات العلمية ومجلس إدارة المؤتمرات

ترشيحاتنا

الميكانيكي بيقولك.. إزاي تتعلم سواقة العربية المانيوال في ساعة.. فيديو

من الطائرة.. محمد رمضان ينشر فيديو للحظة عودته إلى مصر

استغراب ودهشة بين لاعبي الأهلي بشأن التعاقد مع لاعب بيراميدز

حكم هجر الرجل لزوجته عدة أشهر .. أمين الفتوى يجيب

الحب في حياة ملك القلوب.. حكاية ماريان الجرح الخفي في قلب مجدي يعقوب

جمال شعبان: تناول 5 أكواب من الشاي يوميا يقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في حياة ملك القلوب.. حكاية ماريان الجرح الخفي في قلب مجدي يعقوب

بعد رسالة حب واعتذار من تامر حسنى.. لقطات رومانسية بينه وبين زوجته بسمة بوسيل

مثيرة للجدل وجريئة .. شاهد إطلالات كنزي عمرو دياب في عيد ميلادها