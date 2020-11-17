أفضل مكمل غذائي للوقاية من السكتة الدماغية

استشهدت مجلة Pharmacy Magazine بالدكتور جيل جينكينز، مستشار خدمة معلومات الصحة والمكملات الغذائية (HSIS).





وهذا مهم لأن المستويات العالية من الهوموسيستين ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك السكتة الدماغية ." قال الدكتور جنكينز: "حمض الفوليك هو فيتامين ب أساسي ، وهو قادر على خفض مستويات الهوموسيستين في الدم.





كما أظهرت العديد من التجارب الكبيرة والتحليلات التلوية أن مكملات حمض الفوليك يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.





وذكرت HSIS أن تناول مكمل حمض الفوليك يمكن أن يكون "خطوة حكيمة لجميع البالغين في المملكة المتحدة.





وحسب الدراسة ، تمت متابعة 10789 رجلًا وامرأة يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة تزيد قليلًا عن أربع سنوات. قام الباحثون بتقسيمهم إلى مجموعتين: أولئك الذين تناولوا حمض الفوليك وإنالابريل. وأولئك الذين تناولوا إنالابريل فقط. إنالابريل هو دواء يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.





كشفت البيانات أن أولئك الذين تناولوا حمض الفوليك (بالاقتران مع إنالابريل) لديهم "73 بالمائة" من انخفاض خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية مقارنة بالمجموعة الأخرى.





خلال فترة الدراسة، حدثت 210 جلطة في مجموعة إنالابريل فقط ، مقارنة بـ 161 في مجموعة حمض إنالابريل-الفوليك.





وكشفت جمعية السكتة الدماغية أن الحالة يمكن أن تترك للأشخاص آثارًا خفيفة إلى شديدة جدًا على المدى الطويل.





يمكن أن تشمل التغييرات الجسدية "ضعف العضلات وتيبسها وتغيرات في الإحساس".





يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبات في "المشي ، والكتابة ، وارتداء الملابس" ، مما يؤثر على الحياة اليومية.



