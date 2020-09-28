5 علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية .. تعرف عليها

خلال معرفة علامات وأعراض السكتة الدماغية ، يمكنك اتخاذ إجراءات سريعة وربما إنقاذ حياة بعض الأشخاص بشكل سريع .

ووفقًا لما قدمه موقع "cdc.gov" إليكم ابرز علامات السكتة الدماغية ....

علامات السكتة الدماغية عند الرجال والنساء

- خدل أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق ، خاصةً في جانب واحد من الجسم.

- ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو صعوبة فهم الكلام.

- صعوبة مفاجئة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

- صعوبة مفاجئة في المشي أو دوار أو فقدان التوازن أو قلة التنسيق.