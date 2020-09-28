5 علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية .. تعرف عليها

يمكن أن يقلل العلاج السريع من تلف الدماغ الذي يمكن أن تسببه السكتة الدماغية، فمن خلال معرفة علامات وأعراض السكتة الدماغية ، يمكنك اتخاذ إجراءات سريعة وربما إنقاذ حياة بعض الأشخاص بشكل سريع .
ويمكن أن يساعد التمثيل السريع مرضى السكتة الدماغية في الحصول على العلاجات التي هم في أمس الحاجة إليها، ولا تتوفر علاجات السكتة الدماغية التي تعمل بشكل أفضل إلا إذا تم التعرف على السكتة الدماغية وتشخيصها في غضون 3 ساعات من ظهور الأعراض الأولى، وقد لا يكون مرضى السكتة الدماغية مؤهلين للحصول عليها إذا لم يصلوا إلى المستشفى في الوقت المناسب.
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ووفقًا لما قدمه موقع "cdc.gov" إليكم ابرز علامات السكتة الدماغية ....
علامات السكتة الدماغية عند الرجال والنساء
- خدل أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق ، خاصةً في جانب واحد من الجسم.
- ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو صعوبة فهم الكلام.
- صعوبة مفاجئة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.
- صعوبة مفاجئة في المشي أو دوار أو فقدان التوازن أو قلة التنسيق.
- صداع شديد مفاجئ بدون سبب معروف
ولكن إذا اختفت الأعراض بعد بضع دقائق ، فربما تكون قد أصبت بنوبة إقفارية عابرة، وعلى الرغم من كونها قصيرة ، إلا أن TIA هي علامة على حالة خطيرة لن تختفي دون مساعدة طبية.