دراسة: 30% من البالغين بالولايات المتحدة غير مدركين لأعراض السكتة الدماغية

أظهرت دراسة طبية حديثة ، نُشرت في عدد أكتوبر من مجلة "السكتة الدماغية" الطبية، أن ما يقرب من 30٪ من البالغين في الولايات المتحدة لايعرفون جميع الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية.





وأظهرت البيانات التي توصل إليها فريق من الباحثين في "مركز ميثوديست ديباكى للقلب والأوعية الدموية" في مدينة "هيوستون" الأمريكية، أن حوالي 30٪ من المشاركين في الدراسة لم يتمكنوا من تسمية أعراض سكتة دماغية واحدة.





وتعد الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا هي تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، والارتباك وصعوبة التحدث، وصعوبة المشي والدوخة وفقدان التوازن، ومشكلة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، وصداع شديد.









وقال الدكتور خرام ناصر، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية في مركز "ميثوديست ديباكي للقلب" إنه بينما قام المجتمع الطبي بإجراء تحسينات كبيرة للحد من شدة ومضاعفات السكتات الدماغية بالتدخلات المبكرة، فإن هذه الجهود ذات قيمة محدودة إذا لم يتعرف المرضى على أعراض السكتة الدماغية، مؤكدا أن الوقت مهم لعلاج السكتة الدماغية، وكلما أدرك المرضى الأعراض مبكرًا، كلما كانت فرصهم أفضل في تقليل الإعاقة طويلة الأمد الناجمة عن السكتة الدماغية.





ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تعتبر السكتة الدماغية من بين الأسباب الرئيسية للوفاة والسبب الرئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة، فهناك 10% إلى 15% من حوالي 795 ألف شخص مصاب بسكتة دماغية على المستوى الوطني هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا.





وقالت "جمعية القلب الأمريكية" إنه على الرغم من انخفاض معدل الإصابة بالسكتة الدماغية بين عامة السكان ، إلا أن حالات الإصابة والحالات الاستشفائية بين الشباب زادت بنسبة تزيد على 40% في العقود العديدة الماضية.



