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منوعات

ليسوا محصنين.. المناعة ضد فيروس كورونا تستمر أشهر فقط يعد الإصابة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يعول الكثيرون على أجهزة المناعة لدى المتعافين من فيروس كورونا، ووجدوا أنها تحصنهم من الإصابة بالفيروس مرة أخرى، ولكن أشارت الدراسات حديثًا، إلى أنه يمكن أن تستمر المناعة ضد فيروس كورونا بضعة أشهر فقط، بعد أن كشفت دراسة عن انخفاض في الأجسام المضادة الوقائية.

وقدرت الأبحاث التي أجرتها "إمبريال كوليدج" لندن أن 4.4٪ فقط من البالغين لديهم شكل من أشكال المناعة ضد Covid-19 في سبتمبر، عندما بدأت الحالات في الزيادة مرة أخرى.

وانخفض عدد الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة بنسبة 26.5 في المائة على مدى ثلاثة أشهر، وفقًا لبحث أجرته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وشملت الدراسة أكثر من 365000 بالغ تم اختيارهم عشوائيًا في إنجلترا والذين استخدموا اختبارات الأجسام المضادة بوخز الإصبع في المنزل، فبين 20 يونيو و28 سبتمبر، انخفضت نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة من ستة في المائة من السكان إلى 4.4 في المائة.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن هذا يشير إلى انخفاض الأجسام المضادة في الأسابيع أو الأشهر التي تلي إصابة الشخص، وقال وزير الصحة االبريطاني "للورد بيثيل" إن الدراسة أوضحت أن الناس ليسوا محصنين من فيروس كورونا لمجرد أنهم أثبتوا وجود أجسام مضادة.

وأضاف: "هذه الدراسة التي قادها إمبريال وإيبسوس موري هي جزء مهم من البحث ، يساعدنا على فهم طبيعة الأجسام المضادة لـ COVID-19 بمرور الوقت ، وتحسين فهمنا للفيروس نفسه".

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