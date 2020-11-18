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اقتصاد

37.85 مليار درهم تجارة دبي مع سلطنة عُمان خلال 2019

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:31 م
قسم الاقتصاد
حققت تجارة دبي الخارجية مع سلطنة عمان في العام 2019 نموا بنسبة 8.4% لتبلغ قيمتها 37.85 مليار درهم مقابل 34.9 مليار درهم في العام 2018، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع عمان في النصف الأول من العام 2020 نحو 14.85 مليار درهم.

ووجه أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي التهنئة للأشقاء في سلطنة عمان بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني العُماني، قائلا: "تحرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للمتعاملين في مركز جمارك منفذ حتا، الذي يعد نقطة محورية لحركة التجارة بين سلطنة عُمان الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة".

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حيث زودت الدائرة المركز بأحدث الأنظمة الذكية للتخليص الجمركي وفحص البضائع بمختلف أنواعها طبقا للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لخدمة انسيابية حركة التجارة مع عُمان ودعم نمو التبادل التجاري بين السلطنة وإمارة دبي.

وأشار أن الدائرة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي في مركز جمارك حتا من خلال دورات التدريب المكثف التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء لضمان جودة وسرعة التخليص الجمركي للبضائع المتبادلة مع السلطنة عبر منفذ حتا .
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