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أخبار البلد

السبت.. خبراء من مصر و9 دول في مؤتمر مستقبل الإعلام

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:32 م
مؤتمر مستقبل الإعلام
مؤتمر مستقبل الإعلام
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حمادة خطاب
تطلق وزارة الدولة للإعلام يوم السبت القادم الموافق 21 نوفمبر مؤتمر مستقبل الإعلام في العالم ، والذي يهدف إلى وضع تصور للإعلام محليًا وَدَوْلِيًّا في ظل التحولات الذكية في صناعة الإعلام.


ويناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه الإعلام في مصر والعالم، من خلال تحليل الواقع الحالي للمشهد الإعلامي في العالم. 


كما يهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات حول التعامل مع الإعلام الحديث، وتحديد المسئولية الأخلاقية للإعلام في ظل هذا التطور. ويعد هذا المؤتمر منصة دولية لتبادل الأفكار والاطلاع على الخبرات العالمية المختلفة في مجال الإعلام وتطويره.


ويأتي المؤتمر بشكل جديد حيث يجمع بين الحضور الفعلي والمداخلات الحية والمسجلة للتغلب على الظروف الراهنة التي يشهدها المجتمع الدولي بسبب أزمة كورونا. واستغلالا للتطور التكنولوجي.


ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء المصريين والعرب والخبراء من 9 دول عربية وأجنبية.


وتدعو وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة في المؤتمر اعتبارا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة ،ونتلقى كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر على الهواء مباشر علي الرابط:
https://www.facebook.com/SMoInfo/
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