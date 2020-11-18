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اتحاد الكرة يكشف حقيقة مشاركة لاعب بالمنتخب في التدريبات قبل ظهور نتيجة مسحة كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:41 م
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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إسراء صبري
علق عمرو الجنايني، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، على ما تردد حول مشاركة أحد لاعبي المنتخب المصري في التمرينات قبل ظهور نتيجة المسحة والتحاليل الخاصة به قائلا  ليس له أي أساس من الصحة، معقبا: صحة واحد مصري مش لاعب ببطولات الدنيا كلها.

وشدد "الجنايني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، لا يمكننا المجازفة بصحة اللاعبين ولو حتى بنسبة 1%، معقبا: لا يمكن أن نعرض المنتخب المصري والمنتخب الآخر للإصابة.

وأكمل: كورونا وباء عالمي ولا يمكن أن نحدد من أين جاءت الإصابة، متابعا: بنقوم بأخذ الإجراءات اللازمة، ولو ظهرت حاجة بنتعامل معها من خلال اللجنة الطبية.

وأوضح، من أول لحظة لإصابة صلاح والنني أصبح هناك تواصل تام مع الأجهزة الطبية بفرقهم، معقبا: عند إصابة صلاح قام اتحاد الكرة بوضع بيان يحتوي على رقام لتواصل الفرق الطبية مع الاتحاد المصري وذلك للأطمئنان على اللاعبين.
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