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رعاية مركزة وكسور.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مصابي أتوبيس الهرم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت مها عبد المنعم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن المركز تلقى بلاغا عن حادث أتوبيس خاص بنقل طلبة إحدى المدارس الخاصة بمنطقة الهرم في تمام الساعة 8 والنصف صباحا، معقبة: مستشفى الهرم توجه للحادث بعربات الإسعاف.

وأضافت "عبد المنعم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم المذاع على قناة "الحياة"، أن خلال أول 10 دقائق من الحادث كان هناك ما يقارب من 17 حالة إصابة تتراوح أعمار أصحابها من 6 إلى 13 سنة، وفيما يخص المشرفين والسائق فاعمارهم تتراوح بين 40 و50 عاما.

وأكملت: تم إتخاذ الإجراءات بمستشفى الهرم وعمل الإسعافات الأولية، معقبة: هناك تحسن في بعض الحالات، وتم خروج 8 مصابين من أصل 17.

وأشارت إلى وجود حالة من ضمن 17 في العناية المركزة، وهي لطفل في عمر الـ 10 سنوات، وتابعت: هناك حالة أخرى في العناية المركزة لمشرفة عمرها يصل إلى 35 عام.

وشددت على أن باقي الحالات مستقرة وعبارة عن كدمات وكسور لمعظمهم.

كانت شرطة مباحث الهرم، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم، حيث انقلب أتوبيس مدرسة في الهرم، اثناء توصيل التلاميذ إلى المدرسة.
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