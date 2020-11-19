ورش وعروض فنية متنوعة بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدداً من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نشرت الصفحة الرسمية مقالاً بعنوان "اليوم الدولي للتسامح" بقلم يارا زرزور، تناول الحديث عن أهمية قيم التسامح وضرورة نبذ كل مظاهر العنف والتطرف والتعصب لبناء مجتمعات مستقرة قوية وآمنة، تتجلى بها جهود ومساعي التنمية والتطوير، ولذلك دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1996 إلى الإحتفال باليوم الدولي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام، هذا بالإضافة إلى بث فيديو بعنوان "متحف الرمال بمدينة الغردقة"، الذي يعد من أهم المتاحف الموجودة ويتضمن بعض الآثار الفرعونية والأفريقية ويقع علي ساحل البحر الأحمر وتم افتتاحه في عام 2014، بالإضافة إلى نشر فيديو لتعليم رسم البورتريه، باستخدام الأقلام الرصاص قدمه قصر ثقافة العياط، إلى جانب فيديو "إعادة تدوير" مخلفات البيئة نفذته مكتبة بولاق الدكرور، كما نشرت الصفحة فيديو لتصميم تابلوه باستخدام رقائق الألومنيوم أعده قصر ثقافة الجيزة.





ونفذ قصر ثقافة الجيزة مجموعة تدريبات مسرحية للعروض المسرحية "قلب الليل" تأليف نجيب محفوظ وإخراج محمد جمال، "خارج اللعنة" تأليف وإخراج منة علي، عرض "بره البرافان" تأليف أحمد زيدان وإخراج دينا البدوي، "الغرفة" تأليف وإخراج عبد الخالق جمال، "هو في ايه" تأليف وإخراج دينا واصف، "المجهول من هذا الاتجاه" تأليف وإخراج مصطفى الكومي، "أطياف حكاية" تأليف وإخراج هيام عبد المنعم، و"بابجي2020" تأليف وإخراج أسماء البلتاجي، بالإضافة إلى ورشتين لتعليم العزف على العود والبيانو، مع أمسية أدبية بعنوان "شعر العامية ماله وما عليه" وذلك ضمن فعاليات نادي الأدب.





وناقشت مكتبة اطفيح كتاب بعنوان" العشرة المبشرين بالجنة" تأليف ابراهيم أبو الحسن، تناول شخصية الصحابي أبو بكر الصديق، بينما عقد مركز طفل المنيرة الغربية ورشة حكي عن "التسامح" دارت عن معنى التسامح وقيمته، واختيار الأمم المتحدة يوم 16 نوفمبر يوم دولي للاحتفال بالتسامح وعرض لبعض المواقف التاريخية التى ظهر من خلالها التحلي بالتسامح، كما ناقشت مكتبة الشيخ زايد قصة "أرنب ولا كل الأرانب" من سلسلة كتب المكتبة الخضراء، كما عقد مركز طفل أحمد عرابي ورشة حكي بعنوان "النظام"، تضمنت التأكيد على قيمة وأهمية النظام في حياتنا، ونظمت مكتبة امبابة محاضرة بعنوان "تعديل سلوك الأطفال من ذوي القدرات الخاصة" ودارت عن كيفية تنمية مهاراتهم في التعامل مع المجتمع ومواجهة الصعوبات التي تواجههم، فيما نفذ بيت ثقافة أوسيم ورشة لاكتشاف المواهب في القاء الشعر.





وأقامت مكتبة منشأة البكارى ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين مناظر طبيعية باستخدام الألوان المختلفة، بينما نفذ قصر ثقافة الحي السادس من داخل مدرسة العلا التجريبية ورشة فنون تشكيلية لعمل حامل موبايل باستخدام الإسطوانات القديمة، كما أقام كل من مكتبة كفر حكيم ومكتبة سقارة ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن أهم مظاهر السياحة في مصر بإستخدام الألوان المختلفة.



