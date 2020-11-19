كل ما تريد معرفته عن الفنان الراحل فايق عزب.. تفاصيل





لذلك نقوم بنشر هذا التقرير عن حياة الفنان فايق عزب.





- نشأته



فايق عزب هو ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة.





- خلاف فايق عزب مع الإخوان



حاول الفنان فايق عزب دخول البرلمان وترشح في انتخابات مجلس الشعب عام 2012، ولكنه وصف التجربة بـ"القاسية"، بعد أن قام الإخوان بتقطيع اللافتات الخاصة به، ووصفوه بالكومبارس.





- حصوله على الدكتوراة



حصل الفنان فايق عزب على الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات الكبرى.

ونشر عزب عبر صفحته على فيسبوك صورا أثناء حصوله على الدكتوراة، وعلق: "ثانى دكتوراة فخرية بعد دكتوراة إكاديمية نيفادا تم تكريمى أمس للدكتوراة الفخرية الثانية لتميزه في الفن من جامعة ديلاور الأمريكية في مدينتى الغالية الإسماعيلية".





- إصابته بفيروس كورونا



كان تعرض الفنان فايق عزب لوعكة صحية شديدة، أدت إلى دخولة المستشفى بالإضافة إلى إصابته بفروس كورونا المستجد وكان يخضع للعزل فى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.





- إصابته بمرض "المارسا"



كشف الناقد مجدي الطيب عبر حسابه على فيسبوك عن إصابة الفنان فايق عزب بمرض مارسا.

وتابع "الطيب" الذي يخضع للعلاج من كورونا قائلا: "فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابًا بكورونا علمت في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه "مارسا"، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية".

وقال: "مع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تمامًا لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب.

- وفاته

توفي الفنان فايق عزب، بعد صراع مع المرض.

وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لـ "صدى البلد" خبر الوفاة قائلًا: "بالفعل توفي الفنان فايق عزب، والدفنة سوف تكون في الإسماعيلية".





- أعماله الفنية



فيلم "عروس البحر" و"أنا والنظام وهواك"، ومسلسل "سلسال الدم"، و"الكابوس"، و"القاصرات"، و"أشجار النار"، و"ولد الغلابة"، وغيرها من الأعمال.

رحل اليوم عن عالمنا الفنان فايق عزب، والذى كان يعتبر من أهم وأكبر النجوم فى الوسط الفنى والذى لديه عدد كبير من الأعمال التى تتعلق فى أذهان جمهوره الذى يحبه.