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اقتصاد

بالخطوات.. كيفية التقديم فى الإسكان الاجتماعي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد
تستعد وزارة الإسكان، يوم الأحد  المقبل 22-11-2020 فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة).

ويتم التسجيل والتقديم على الموقع الإلكترونى  (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع  
(www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتم التسجيل من خلال

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب.

 2- إنشاء حساب خاص بمقدم الطلب بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

3- ملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

 4- ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع.

5- تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

6- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).

,فى حالة التمويل الخارجى

وفى هذا النوع يأتى العميل بوحدة خارجية وتكون خطوات التقديم كالآتي:

يتوجه العميل إلى أى جهة من جهات التمويل التى تعمل فى مجال التمويل العقارى مع إحضار المستندات الآتية:

   1. صورة من مستند ملكية الوحدة باسم البائع.
   2. صورة من رخصة المباني للوحدة.
   3. شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19 عقاري) من الشهر العقاري. 
   4. تقييم حديث للوحدة من قبل أحد الخبراء المعتمدين بتكليف من جهة التمويل بحيث لا يزيد سعر الوحدة عن200 ألف جنيه للوحدة نصف تشطيب و250 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب بخلاف وديعة الصيانة وذلك بحد أقصى 100 متر مساحة الوحدة السكنية. 

بعد موافقة جهة التمويل على طلب العميل يتوجه العميل بمستنداته إلى مقر الصندوق و بخطاب من جهة التمويل يفيد بموافقته على تمويل العميل على هذه الوحدة مع ذكر بياناتها كاملة وتحديد سعر الوحدة ومستوى التشطيب، وصورة من التقييم الخاص بالوحدة.
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