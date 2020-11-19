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برلمان

برلمانات شمال أفريقيا: ربط مصر بالقارة السمراء يشجع الاستثمارات وزيادة التبادل التجارى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:54 م
النائب مصطفى الجندى
النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال افريقيا
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فريدة محمد
أكد النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي أن ملف النقل يعتبر واحدا من أخطر وأهم الملفات التى تمثل عقبة ومشكلة مزمنة في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري فيما بين مصر ومختلف الدول الأفريقية من ناحية وفيما بين التعاون بين مختلف دول القارة السمراء من ناحية اخرى ، مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال رئاسته للاتحاد الافريقي العام الماضى أعطى أولوية قصوى لهذا الملف تحديدًا.

وأشاد "الجندى" فى بيان له أصدره اليوم بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض ومناقشة مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية وذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومُمثلي وزارتي الخارجية، وقطاع الأعمال العام، وعددٍ من الجهات المعنية وتأكيده على ما تُوليه مصر من اهتمام بالقارة الأفريقية، وحرصها على تعزيز العلاقات بالأشقاء في إفريقيا، ليس فقط على المستوى السياسيّ، وإنما أيضًا على المستوى التنموي، من خلال زيادة حركة التبادل التجاري مع دول القارة، تحقيقًا للمنفعة المشتركة لكل الأطراف.

وأعلن النائب مصطفى الجندى اتفاقه التام مع رؤية الدكتور مصطفى مدبولى من أن زيادة حجم التبادل التجاري يرتبط بشكل أساسي، بتطوير وسائل وآليات النقل من أجل خفض التكاليف النهائية للسلع والبضائع وأهمية تعزيز شبكة النقل بين مصر والدول الأفريقية.

وأيد الاهتمام المصرى بالمشروعات المقترحة التى تتضمن الربط بين مصر وافريقيا بقطاعات السكك الحديدية، والطرق البرية إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية وتطوير النقل البحري والنهري، وذلك في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع مختلف الدول الأفريقية.

وقال النائب مصطفى الجندى إن نجاح منظومة النقل بين مصر وأفريقيا يكفل تسهيل حركة البضائع ما بين مصر والدول الأفريقية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والقارة الأفريقية ، مطالبا بالإسراع فى تنفيذ مشروعات النقل بمختلف أنواعه للربط بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.
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