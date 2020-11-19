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محافظات

رئيس نادي ونعاه اتحاد الكرة .. من هو هرماس رضوان ابن الدقهلية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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همت الحسيني

حالة من الحزن انتابت اهالي محافظة الدقهلية عامة واهالي بني عبيد بعد وفاة الدكتور هرماس رضوان رئيس نادى بني عبيد عقب اصابته بوعكة صحية تم حجزه علي اثرها باحد المستشفيات الي ان وافته المنية.

ويعد الدكتور هرماس رضوان احد اقطاب محافظة الدقهلية نعاه اتحاد الكرة والعديد من الاعلاميين في مجال الرياضة وكذلك التنفيذيين ومحافظي الدقهلية السابقين.

وكانت اخر كلمات الدكتور هرماس رضوان على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "دعواتكم بالشفاء فلدينا الكثير من الأحلام والمشروعات العملاقة تتمنى العين أن تبصرها.

وكتب الاعلامي احمد شوبير عبر صفحته علي الفيس بوك:  "أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة فقيد الرياضة، د/هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ووسط حالة من الحزن شيع الالاف من اهالى عزب وقرى مركز ومدبنة بنى عبيد  جثمان الدكتور هرماس رضوان، أمين حزب الشعب الجمهوري بالدقهلية، رئيس نادي بني عبيد الرياضي و عضو مجلس الشعب الاسبق والملقب ب "عميد السياسيين " عقب اداء ،صلاة الجنازة عليه بإستاد بنى عبيد الرياضى  وسط حاله من الحزن الشديد.

يذكر ان الدكتور هرماس رضوان قد قدم لبلده واهل قريته العديد من الخدمات حيث كان له الفضل في السعي لتحويل قرية بني عبيد الي مركز ومدينة وكان له بصمات عديدة في خدمة اهل بلده. .

وولد هرماس رضوان في الـ7 من  أكتوبر عام 1951، وحصل على الدكتوراة في العلوم الزراعية فضلا عن خوضة انتخابات مجلس الشعب خلال الفصل التشريعي الفصل التشريعي السادس (1990 - 1995)، الفصل التشريعي السابع (1995 - 2000)، والفصل التشريعي الثامن (2000 - 2005).

وشغل رضوان منصب رئيس نادي بني عبيد الرياضي فضلا عن كونة أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية.

وعرف هرماس رضوان كونه أحد أقطاب المعارضة في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وترشح من قبل في انتخابات الجبلاية على منصب الرئيس، وكان دائم الهجوم على الجبلاية

يذكر أن الدكتور مكرم رضوان، شقيق الراحل، يخوض جولة الأعادة في انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنس وتضم دكرنس وبني عبيد وشربين والتي من المقرر اجراءها في 7 و8 ديسمبر المقبل.

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