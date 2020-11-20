إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الجمعة، على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين انقلاب السيارة الملاكي بسبب السرعة الزيادة.

وأسفر عن ذلك إصابة 4 أشخاص هم:- "مصطفي محمود محمد 18 سنة، رمضان محمد احمد 40 سنة، طارق محمد نبيل 40 سنة، أحمد مصطفى عبد العاطي 27 سنة"، جميعهم مقيمين في القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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ويذكر أن أصيب 3 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مساء أمس، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، أمام قريه صفط .الحريه علي الطريق الزراعي اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير علي الطريق الزراعي أمام مدخل مركز إتياي البارود.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، أسفر عنه إصابة "مهدي منصور فتيان 65 سنة، عطيه محمود علي فتياني 32 سنة، سميح منصور فتياني 63 سنة"، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه، مساء أمس، أسفل عجلات القطار في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، خلال عبوره مزلقان سكك حديد، دون الالتزام بإشارة مرور القطار، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم شخص بقطار

أسفل الكوبري العلوي بمركز كوم حمادة.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار خلال عبوره مزلقان سكك حديد، دون الالتزام بإشارة مرور القطار، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.