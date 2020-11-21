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فن

عائلة الفنان فايق عزب تتلقى عزاءه بالهرم.. اليوم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
فايق عزب
فايق عزب
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نبيل العدوى

تتلقى مساء اليوم أسرة الفنان الراحل فايق عزب عزاءه بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد بشارع العريش في الهرم، ويعد هذا العزاء الثانى له بعد إقامة الأول بمكان مولده بالإسماعيلية.

عانى الراحل مؤخرًا من مشاكل صحية عديدة، حيث أجريت له جراحة لتوسيع الحبل الشوكى ثم أصيب بعدها بـفيروس "مارسا"، وبعد معاناة استمرت أكثر من شهر ونصف، انضم إلى ضحايا فيروس كورونا المستجد ليرحل عن عمر يناهز 77 عامًا.


وقال علاء عزب شقيق الفنان الراحل فايق عزب، إن حالة الفنان الراحل تدهورت في الأيام الأخيرة، وكان قبلها الحالة استقرت، خاصة بعد إجرائه عملية توسيع للنخاع الشوكي في معهد ناصر نهاية شهر أكتوبر الماضى، وقال: "بعد استقرار الحالة طلب المستشفى عمل مسحة للاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن أخذوا منه مسحة، قاموا بسحب مسحة أخرى وظهرت أنها إيجابية، والأزمة أنه كان يجلس في جناح خاص في معهد ناصر، ومكث هناك أكثر من شهر، فكيف أصيب؟".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "كان لابد من تعقيم الممرضين والممرضات، وكنت أجلس معه في نفس الجناح وكان لا يوجد أي أعمال تعقيم تتم خلال فترة مكوثي معه في نفس الجناح بعد إجراء العملية، نحن مؤمنون بقضاء الله، ولكن لابد من البحث عن الأسباب، خاصة انتهى من العلاج الطبيعي بعد نجاح العملية".

وقال: "فيروس كورونا تمكن من رئته وأصيب بالتهاب رئوي شديد للغاية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وأنا بطلب من وزيرة الصحة أن يكون هناك اهتمام بشكل أكبر بتعقيم المستشفيات والاهتمام بها".

وتابع: "شقيقي كان لديه ولدين وبنتين، وأنا أعمل في التلفزيون المصري في القناة الرابعة بالإسماعيلية، ولا يوجد أي صحة للأخبار التي تم تداولها حول رفض بعض أفراد أسرته حضور الجنازة خوفا من الإصابة بكورونا، وقبل ذلك خرجت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تزوج، ولكنه في الحقيقة كان يجري عملية، أطلب من الجميع أن يطلب له الرحمة.

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