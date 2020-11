هاشتاج النجمة التاسعة ياشحات يتصدر الترند ..ومغردون : علي الفوز متجمعين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #النجمة التاسعة يا شحات و جاء ذلك لدعم و تشجيع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي قبل أيام من النهائي الأفريقي.

و تفاعل عدد من رواد تويتر و جاءت التعليقات كالاتي :

افريقيا يا اهلي

كاس أفريقيا ان شاء الله

الشياطين الحمر ، الأول طول العمر

علي الفوز متجمعين

كل الدعم للاعبين الأهلي كلهم

نثق فيكم كثيرًا ، لنفعلها من جديد ولكن تلك المرة في البطولة الأغلى للنادي الأهلي

أن شاء الله الفوز يكون من نصيبنا

كل الدعم يا حسين

مستمرين في دعم رجال الأهلي واليوم مع حسين الشحات

90 دقيقه علي كتابه اسمك مع اساطير الأهلي

do it again bro ♥️

Destroy their defense again 🔥🏆@husseinelshahat #النجمه_التاسعه_ياشحات pic.twitter.com/I4VnnPAx11