حازم إمام: بن شرقي والسولية الأفضل.. والشناوي في حراسة المرمى

حدد حازم إمام قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق قائمة اللاعبين الأفضل في الموسم المنقضي من بطولة الدوري المصري.
وكان فريق الكرة بالأهلي قد حقق لقب بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الـ42 خلال تاريخه والخامسة على التوالي.
وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عبد الله السعيد قدم نصف موسم فقط، ومستواه انخفض بعد فترة توقف فيروس كورونا".
وأوضح: "عبد الله السعيد (كتر خيره) إنه هداف الدوري هذا الموسم وعمره 35 عامًا".
وأردف: "أرى أن أشرف بن شرقي وعمرو السولية كفتهما متساوية لأنهما قدما أداءًا جيدًا طوال الموسم".
وعن أفضل حارس مرمى هذا الموسم؟، أجاب: "الشناوي بالتأكيد أدى موسمًا رائعًا ويستحق هذا".
وأكمل: "أبو جبل حارس الزمالك أدى موسمًا أكثر من رائع ومستواه يرتفع، ومحمد بسام رائع أيضًا وقدم موسما رائعا ومن أفضل الحراس الذين يتصدون لركلات الجزاء".
واختتم: " أفضل لاعب صاعد هو إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وهناك محمود جاد حارس انبي وهو صاعد بشكل جيد".
ويخوض الأهلي والزمالك التجربة الأخيرة للفريقين قبل مواجهة بعضهما البعض في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتحدي في المتناول بالنسبة للفريقين أمام أبو قير للأسمدة ونادي مصر على الترتيب.
ويحل بطل الدوري ضيفًا على ستاد برج العرب في الخامس مساء يوم السبت، أمام فريق أبو قير للأسمدة الناشط بدوري الدرجة الثانية، في مواجهة إن كانت من الجانب النظري تميل لكفة البطل التاريخي لكأس مصر لكنها عمليًا غير مضمونة نظرًا للسجل المتواضع للفريق بالمسابقة بالسنوات الأخيرة.
ويواجه الأهلي تحديًا صعبًا إذا تعلق الأمر بكأس مصر، حيث لم يحقق الفريق لقب المسابقة إلا مرة واحدة منذ عام 2007، رغم أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد 36 مرة.
وفقد الأهلي خدمات بعض من لاعبيه في الفترة الأخيرة قبل مواجهة أبو قير على رأسهم محمود "كهربا" وصالح جمعة لإصابتهما بفيروس كورونا، بجانب محمد هاني الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر.
وأعلن اتحاد الكرة، أن حكم الساحة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة هو محمد سلامة؛ حيث سيكون محمد العزازي وأحمد شاهين مساعدين له ومجدي خاطر كحكم رابع، فيما سيكون وائل فرحان حكم فيديو ومحمد الجلاوي مساعد حكم فيديو.
وفي الجانب الأخر، سيكون الزمالك بالثامنة مساءًا على موعد مع مواجهة نادي مصر على ستاد السويس الجديد.
على أرض الوقع يعد الزمالك في السنوات الأخيرة ملكًا متوجًا على عرش كأس مصر فقد حدد 6 من أخر 10 نسخ للبطولة حتى أصبح الفارق مع الأهلي ضيقًا للغاية بتتوجيه باللقب للمرة الـ27 في تاريخه بالمسابقة.
لكن مواجهات الفارس الأبيض أمام نادي مصر التي لم تتجاوز حدود بطولة الدوري موسم 2019-2020، لم تبتسم لحامل لقب الكأس فقد انتهى الدور الأول بالتعادل 1-1، والثاني بدون أهداف.
وسيقود محمد عاشور مباراة الزمالك ونادي مصر؛ حيث سيساعده كلًا من نور سعيد وماجد المليجي ومحمد عبدالعزيز حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمود بسيوني حكم فيديو وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.