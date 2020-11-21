حازم إمام: بن شرقي والسولية الأفضل.. والشناوي في حراسة المرمى

حدد حازم إمام قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق قائمة اللاعبين الأفضل في الموسم المنقضي من بطولة الدوري المصري.





وكان فريق الكرة بالأهلي قد حقق لقب بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الـ42 خلال تاريخه والخامسة على التوالي.





وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عبد الله السعيد قدم نصف موسم فقط، ومستواه انخفض بعد فترة توقف فيروس كورونا".





وأوضح: "عبد الله السعيد (كتر خيره) إنه هداف الدوري هذا الموسم وعمره 35 عامًا".





وأردف: "أرى أن أشرف بن شرقي وعمرو السولية كفتهما متساوية لأنهما قدما أداءًا جيدًا طوال الموسم".





وعن أفضل حارس مرمى هذا الموسم؟، أجاب: "الشناوي بالتأكيد أدى موسمًا رائعًا ويستحق هذا".





وأكمل: "أبو جبل حارس الزمالك أدى موسمًا أكثر من رائع ومستواه يرتفع، ومحمد بسام رائع أيضًا وقدم موسما رائعا ومن أفضل الحراس الذين يتصدون لركلات الجزاء".





واختتم: " أفضل لاعب صاعد هو إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وهناك محمود جاد حارس انبي وهو صاعد بشكل جيد".



