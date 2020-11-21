في يومه العالمي.. 5 تأثيرات إيجابية للتلفزيون على الأطفال

يحتفل العالم 21 نوفمبر من كل عام ب ـ اليوم العالمي للتلفاز ، ومع تطور التكنولوجيا أصبح التلفزيون من الأجهزة الأساسية التي لا يخلو أي منزل من وجودها ولا يستطيع أحد الاستغناء عنه.





وعلى الرغم من أن الأفراط في مشاهدة التلفزيون له بعض الآثار السلبية على الصحة بالأخص للأطفال إلا أنه يتمتع بـ تأثيرات إيجابية بخصوص الأطفال ولكن دون إضاعة الكثير من الوقت واستخدامه بشكل صحيح.





أكد موقع scholarlyoa، أن الأطفال والتلفزيون هما موضوعان من المحادثات التي تحدث بشكل متكرر، هناك الكثير مما يمكن قوله حول ما إذا كان يجب أن يكون الأطفال قادرين على مشاهدة التلفزيون أم لا، ولكن مع وجود العديد من الرسوم الكرتونية والعروض والأفلام الموجهة خصيصًا للأطفال ، فإننا نراهن على أنه يمكنهم تعلم شيء أو اثنين من مشاهدة التلفزيون ولكن دون إضاعة الكثير من الوقت.





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-تعليم أشياء جديدة

هناك الكثير من المحتوى التعليمي حيث يمكن للأطفال تعلم الكثير عن أشياء مختلفة سواء التعرف على البيئة أو مملكة الحيوان، وحتى تعلم اللغة الإنجليزية، يعد المحتوى التعليمي أمرًا إيجابيًا بلا منازع عندما يتعلق الأمر بالأطفال ووقت التلفزيون.





يوجد أيضًا قنوات تلفزيونية محددة تبث بدقة العروض والأفلام للأطفال لغرض تعليمي وعلمي، تم تصميم هذه العروض لتعليم الأطفال أشياء جديدة ولجعلهم مهتمين ببعض الأنشطة.





ما يجب أن يتجنبه أطفالك بالتأكيد هو الأخبار وعروض الجريمة المختلفة التي يتم بثها بشكل متكرر على التلفزيون.





- الترفيه عن الأطفال

وقت مشاهدة التلفاز هو أفضل طريقة لإبقاء أطفالك مستمتعين ومشغولين أثناء قيامك بأشياء في المنزل أو العمل، ما عليك سوى تشغيل برنامجهم المفضل وتركهم كما هم.





لذا ينصح بالسماح لهم بمشاهدة البرامج والعروض المصممة من قبل أشخاص يفهمون ما يحتاج إليه الأطفال ويريدونه.





- سوف يتعلمون الرياضة

سيخبرك طبيب الأطفال الخاص بك صراحة أنه يجب عليك تسجيل أطفالك لبعض الألعاب الرياضية سواء كانت كرة القدم، أو كرة السلة، أو كرة القدم، أو أي رياضة أخرى تحت أشعة الشمس، فمن المهم إشراكهم منذ سن مبكر.





الرياضة ليست فقط رائعة لنمو أطفالك، ولكنها وسيلة ممتازة لجعلهم يعيشون حياة صحية أيضًا، يمكنك القول أن الرياضيين لديهم خيارات وظيفية مربحة جدًا.





لكن كيف ستفعل ذلك إذا لم يكن لدى طفلك أي فكرة عن الرياضة؟ ماذا لو كان طفلك لا يستمتع باللعب؟ فمن الطرق الرائعة لجعلهم يحبون الرياضة مشاهدة الرياضة على التلفزيون.





وهذا يجعل اختيارًا رائعًا ويمكن لطفلك اختيار الرياضة التي يفضلها كما يجعل من السهل عليهم تطوير إعجابهم بالرياضة ومع ذلك يأتي الشغف لممارسة الرياضة.





-معرفة ثقافات جديدة

أفضل طريقة للتعرف على أشخاص جدد وثقافات جديدة وتقاليد جديدة وما إلى ذلك هي مشاهدة التلفزيون.

في الوقت الحاضر نعيش في عصر العولمة هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى المعلومات من أي مكان آخر في العالم ببضع خطوات سهلة فقط.

لكن كيف يكون لهذا تأثير إيجابي على أطفالنا؟ لم يكن هناك وقت أسهل بالنسبة لنا لتعلم أشياء جديدة عن الثقافات الأخرى من خلال مشاهدة العروض والبرامج من مختلف البلدان الأخرى ، يمكننا معرفة المزيد عن ثقافة هؤلاء الأشخاص ولكن ليس هذا فقط ، فنحن نتعرف على أسلوب حياتهم وتقاليدهم ، ويمكن أن يكون ذلك شيئًا مثيرًا للغاية بالنسبة للأطفال.





- التلفزيون يمكن أن يلهم أطفالنا

تهدف عروض الأطفال على التلفزيون إلى تشجيع أطفالنا الصغار على تجربة أشياء جديدة من المفترض أن يستفيدوا من إمكاناتهم وحتى إطلاق العنان لها من خلال إظهار كيف يمكن أن يكون الإبداع ممتعًا.





معظم هذه العروض لها موضوع مختلف في كل حلقة جديدة ولن تعرف أبدًا ما سيحدث بعد ذلك، يمكن أن يكون هذا مصدر إلهام لأطفالنا ويطور إعجابهم بنشاط معين يمكن أن يكون مفيدًا في المستقبل.





البرامج التي تهدف إلى إلهام الأطفال يمكنها أيضًا تعزيز قدرات التفكير الإبداعي لديهم.



